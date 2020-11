Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spendensammler

HermeskeilHermeskeil (ots)

Am Samstag, den 14.11.2020, gg. 11.45 Uhr, wurde in der Ortslage Hermeskeil/Abtei an mehreren Haustüren durch ausländische Personen geläutet. In der Folge wurde durch diese Personen ein Zettel vorgehalten wonach eine finanzielle Notlage dargestellt und Hilfe in Form von Bargeld oder Arbeit gewünscht wurde. Die Personengruppe konnte später durch die Polizei angetroffen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges aufgenommen werden. Eine Erlaubnis zum Spendensammeln wurde nicht mitgeführt. Zur Aufklärung der Sachlage wäre es hilfreich, wenn sich potentiell geschädigte Personen bei der Polizei Hermeskeil melden.

