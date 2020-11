Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Birkenfeld/NaheBirkenfeld/Nahe (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 11.11.2020, 17:30 Uhr und Donnerstag, dem 12.11.2020, 08.30 Uhr wurde Am Prämienmarkt an einem geparkten blauen Dacia linkseitig sowohl der vordere als auch der hintere Reifen zerstochen. Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782-9910.

Rückfragen bitte an:

Telefon: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-991-0

Telefax: 06782-991-20

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell