Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geographische Mitte Niedersachsen

Hoyerhagen (ots)

(LUE) Durch die Samtgemeinde Grafschaft Hoya wurde am 01.04.2021 die Entwendung der Infotafel "Geographische Mitte Niedersachsen" angezeigt. Dabei wurde nicht nur das Schild abmontiert, sondern auch der Rohrpfosten, an dem es befestigt war, auf halber Höhe abgesägt. Das Schild befindet sich normalerweise in Hoyerhagen, genau in der Mitte Niedersachsens. Da der Tatzeitraum bisher nur eingegrenzt werden kann und es wenige Hinweise auf den Verursacher gibt, bittet das Polizeikommissariat Hoya um die Hilfe von Zeugen. Wer also Feststellungen gemacht hat kann diese unter der Telefonnummer 04251-934640 bei der Polizei in Hoya mitteilen.

