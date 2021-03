Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wohnung - Tatverdächtigen ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Einbruchs in eine Wohnung ermittelt die Polizei gegen einen 48-Jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, im Februar aus einer Wohnung in der Hellmut-Hartert-Straße eine hohe Bargeldsumme gestohlen zu haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/UA3DR). Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen. Bereits am vergangenen Freitag durchsuchten Einsatzkräfte seine Wohnung im Stadtgebiet. Das Geld wurde dabei nicht gefunden. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Haft, allerdings wegen einer anderen Sache. Er wurde wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Ermittlungen zum Wohnungseinbruch dauern an. |erf

