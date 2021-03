Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden an einem Opel Insignia hat ein unbekannter Autofahrer in der Kahlenbergstraße verursacht. Vermutlich hat er den grauen Opel beim Rangieren vorne rechts getroffen. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen Freitag, 12. März 10:15 Uhr und Mittwoch, 17. März 12:15 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

