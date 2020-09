Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Seniorin bestohlen

Emsbüren (ots)

Am Freitagmittag ist es gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Richthofstraße zu einem Diebstahl gekommen.

Eine Seniorin befand sich in Höhe des Unterstands für Einkaufswagen, als sie von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde. Dabei stahl er ihre Geldbörse aus der Handtasche. Der Täter war ca. 28-32 Jahre alt, ca. 175 cm groß und mit einer braunen Hose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Er trug eine schwarze Mütze und sprach gebrochenes deutsch. Sein Begleiter war ca. 50-55 Jahre alt, hatte kurzes dunkles Haar und war mit einer grauen Hose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Personen entfernten sich nach dem Diebstahl in unterschiedliche Richtungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell