Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann springt vor Autos und tritt gegen Wagen

Mönchengladbach (ots)

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr hat am Dienstagabend zu einer Alarmierung der Polizei geführt. Ein Mann war gegen 18 Uhr auf der Hardter Straße bei Rheindahlen auf die Fahrbahn gelaufen und vor dort fahrende Autos gesprungen. In einem Fall zwang er ein Fahrzeug zur Vollbremsung, danach trat er gegen den Wagen und beschädigte diesen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen Polizisten den 27-jährigen Mann vorübergehend in Gewahrsam. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gefertigt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer sollen zu Bremsmanövern gezwungen worden sein. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell