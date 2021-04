Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg: Verkehrsunfall: BMW kollidiert mit Kia

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 08.04.2021, ereignete sich gegen 16:00 Uhr an der Einmündung der Suntalstraße/Bundesstraße 442 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 23-jähriger Mann aus Lauenau bog mit seinem BMW 361i aus der Suntalstraße nach rechts auf die Bundesstraße ein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der rechte Vorderreifen des BMW auf den dortigen Grünstreifen. Um eine Kollision mit der Leitplanke zu vermeiden, wich der Lauenauer nach links aus und stieß dabei mit dem Kia Ceed einer 52-jährigen Frau aus Rodenberg zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell