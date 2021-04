Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Hoya startet Verkehrssicherheitswoche

Hoya (ots)

(opp) Am kommenden Dienstag startet das Polizeikommissariat Hoya in seine Verkehrssicherheitswoche im Nordkreis Nienburg. Überhöhte Geschwindigkeit, Nutzung von elektronischen Geräten sowie die Beeinflussung von Drogen und Alkohol sind auch im vergangenen Jahr die Hauptunfallursachen gewesen. Neben Vorfahrtsmissachtungen und Fehler beim Überholen ist auch der fehlende Mindestabstand für Verkehrsunfälle verantwortlich.

Ab dem 13.04.2021 werden in den verschiedenen Gemeinden daher vermehrt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche stattfinden. Es geht den eingesetzten Beamten nicht um die Verwarn- und Bußgelder sondern viel mehr um die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die Folgen des Handelns. Im Jahr 2020 ist es im Zuständigkeitsbereich des Kommissariats zu fünf tödlichen Verkehrsunfällen gekommen, eine traurige Zahl, welche im Jahr 2021 durch Prävention und Kontrollen gesenkt werden soll.

Ebenso gilt es die grundsätzlichen Pflichten eines Fahrzeugführers zu überprüfen, hierzu gehört die Nutzung der Rückhalteeinrichtung und die Verkehrssicherheit des Kraftfahrzeugs selbst. Tiefgreifende Veränderungen an Rad-Reifen-Kombinationen und Fahrwerken sowie an den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge sind in der Vergangenheit gestiegen, sodass die Verkehrssicherheit solcher Fahrzeuge unter Umständen beeinträchtigt war.

Zuletzt wurde die Initiative "Geisterradler" ins Leben gerufen, welche die Radfahrer auf ihre Fahrt entgegen der Fahrtrichtung hinweisen sollen. Auch Kontrollen der Radfahrer und Pedelecs an entsprechenden Treffpunkten werden in der Verkehrssicherheitswoche stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell