POL-STH: Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Stadthagen (ots)

Am Donnerstag, den 01.04.21, gegen 18.30 Uhr, kam es in Stadthagen, Jahnstraße in Höhe der Einmündung Am Ziegelhof, zu einer leichten Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer wollte, ohne auf den Fahrzeugverkehr auf der Jahnstraße zu achten, von der Einfahrt zum Tropicana auf die gegenüberliegende Straßenseite wechseln. Beim Überqueren der Fahrbahn stieß er mit einem Pkw zusammen. Die Fahrerin konnte zwar noch abbremnsen, dennoch kam der Radfahrer durch den Anstoß zu Fall. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Nachdem mehrere Zeugen dem Radfahrer zu Hilfe eilten, setzte dieser seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Person des Radfahrers machen können und gebeten, sich unter Tel. 05721/40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

