Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unfallflucht auf dem Hellweg

Erwitte (ots)

Schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag (29. März), um 2.40 Uhr, auf dem Hellweg (B1). Ein Lkw-Fahrer befuhr zuvor die B1 aus Erwitte kommend in Richtung Geseke, als ihm in einem Baustellenbereich ein grauer Lkw entgegenkam. Die linken Außenspiegel der beiden "Brummis" schlugen gegeneinander, woraufhin der Spiegel des Anzeigenerstatters zerbrach. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der graue Lkw einfach weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen, insbesondere zu einem grauen Lkw mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

