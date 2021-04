Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneute Müllablagerung im Haster Wald

Haste - Kolenfeld (ots)

(Obe) Erneut wurde am Samstag, den 10.04.2021 durch aufmerksame Passanten eine illegale Müllablagerung am Rastplatz an der L403, Kolenfelder Straße gemeldet. Der Parkplatz im Wald zwischen Haste und Kolenfeld wurde in letzter Zeit mehrfach genutzt um unrechtmäßig Müll in der Natur zu entsorgen. Neben diversem Hausmüll seien dieses Mal auch zwei Kleintierboxen mit darin befindlichen Kaninchen-Kadavern im Müll aufgefunden worden. Eine genauere Untersuchung erfolgt durch den verständigten Tierschutz und dem zuständigen Veterinäramt. Personen welche sachdienliche Hinweise zu den stattgefundenen Müllablagerungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

