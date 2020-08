Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.10 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem VW die Osttangente von der Autobahn kommend in Richtung Kreisverkehr Pleidelsheim. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den entgegenkommenden BMW eines 32-Jährigen. Die beiden Pkw verhakten sich dabei, wodurch der BMW ausgehoben wurde und auf der Fahrerseite auf der Fahrbahn liegen blieb. Der VW kam weiter nach links und dort in einer Böschung zum Stehen. Die beiden Fahrer erlitten beide leichte Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken zur Untersuchung eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.

