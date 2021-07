Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Automaten aufgebrochen

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. Juli) wurden auf dem Tankstellengelände an der Kreisstraße in Echtrop fünf Wasch- bzw. Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. An einer Tür zum Technikraum scheiterten die Einbrecher. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

