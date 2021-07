Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Schwerer Verkehrsunfall (Erstmeldung)

Rüthen (ots)

Am Donnerstag, um 10:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Möhnestraße/L 735 zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Lkw die L 735 aus Richtung Kattensiepen kommend. An der Kreuzung übersah er einen von links aus Richtung Belecke kommenden Pkw. Es kam zur Kollision bei der das Auto in den Graben geschleudert wurde. Die Beifahrerin des Pkw wurde dabei eingeklemmt und musste aus dem Wrack befreit werden. Die Kreuzung wurde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Nähere Informationen folgen, wenn die Unfallaufnahme beendet ist. (lü

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell