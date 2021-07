Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Lkw aufgefahren - Blutprobe

Soest (ots)

Am Mittwoch (14. Juli) befuhr gegen 11.25 Uhr eine 43-jährige Soesterin mit ihrem Wagen den Senator-Schwarz-Ring in Richtung B1. Sie wollte anschließend nach links ihre Fahrt weiter in Richtung Werl fortsetzen. Als sie auf der Abbiegespur stand, fuhr ihr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer von hinten auf. Den Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, fielen die verkleinerten Pupillen und das rastlose Verhalten des 40-Jährigen auf. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte mit einem positiven Ergebnis ihren Verdacht. Sie nahmen den Mann mit in ein Krankenhaus, in dem ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 1.200 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell