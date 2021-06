Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Mit Motorrad gestürzt

Steinach (ots)

Leichte Verletzungen sind die Folge eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Motorradfahrern am Freitagnachmittag. Die beiden Zweirad-Fahrer waren gemeinsam auf der B33 unterwegs, als sie diese in Steinach verließen und in Richtung Zell am Harmersbach fahren wollten. Auf der Kinzigbrücke kam es gegen 14:20 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge zu einem Bremsfehler des vorausfahrenden Motorradfahrers, was zum Sturz des Mannes führte. Sein Nachfolger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu einer Berührung der beiden kam. Während der auffahrende Biker nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt blieb, musste sein gestürzter Begleiter zur Behandlung seiner Blessuren in eine umliegende Klinik gebracht werden. /ma

