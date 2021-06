Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Nach Brand Zeugen gesucht

Meißenheim (ots)

Nach einem Brand am Matschelsee am Mittwochabend, haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Kurz nach 23.30 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass mehrere Baumstämme in Brand geraten waren, woraufhin er nach eigenen Löschversuchen Feuerwehr und Polizei verständigte. Bei dem brennenden Holz befand sich auch ein Lagerfeuer, dessen Betreiber derzeit unbekannt ist. Die Feuerwehr Meißenheim, mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz, konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Zeugen, die Hinweise zum Entstehen des Brandes geben können, werden gebeten unter der Telefonnummer 07824 6629910.

Im Zusammenhang mit der in den Sommermonaten steigenden Waldbrandgefahr, gibt die Polizei folgende Hinweise:

Neben dem allgemeinen Rauchverbot im Wald von März bis Oktober, dürfen brennende Zigaretten nicht aus dem Autofenster geworfen werden. Auch Glasflaschen oder -scherben dürfen nicht in Wald und Flur landen. Sie wirken bei Sonneneinstrahlung wie Brenngläser und können so ohne weiteres Zutun Feuer entfachen. Auch an den erlaubten und dafür vorgesehenen Stellen muss offenes Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden. Aufkommender Wind kann eine nicht vollständig erkaltete Glut wieder entfachen. Das Grillen mit eigenen, tragbaren Grillgeräten ist im Wald nicht gestattet.

Wird ein Feuer oder Rauch im Wald entdeckt, muss unverzüglich der Notruf 112 oder 110 mit einer präzisen Ortsangabe verständigt werden. Notfalls sollte der Anrufer das Eintreffen der Feuerwehr abwarten und den Ort des Geschehens zeigen.

Wer in den Wald geht sollte die Zufahrtswege frei halten und die Fahrzeuge an dafür geeigneten Stellen parken. Auf trockenen Gräsern kann aber schon ein heiß gelaufener Auto-Katalysator einen Brand entfachen

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell