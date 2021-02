Polizei Hamburg

POL-HH: 210216-2. Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl und Körperverletzung in Hamburg-Barmbek-Nord und Hamburg-Winterhude

Tatzeiten: a. 15.02.2021, 12:30 Uhr

b. 15.02.2021, 12:45 Uhr c. 15.02.2021, 15:35 Uhr

Tatorte: a. Hamburg-Barmbek-Nord, Wiesendamm b. Hamburg-Winterhude, Alsterdorfer Straße c. Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße

Die Polizei bittet die Bevölkerung in drei Fällen falscher Polizeibeamter und Handwerker um Mithilfe.

a. Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter und circa 1,70 m großer Täter, der eine kräftige Statur und dunkelblonde Haare hat und dunkle Kleidung trug und ein etwa 1,80 m großer Mann mit ebenfalls einer kräftigen Statur hatten nach bisherigen Erkenntnissen eine 90-Jährige vor ihrer Haustür in Barmbek-Nord angesprochen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Sie forderten aus "dienstlichen" Gründen Zutritt zum Mehrfamilienhaus, welchen ihnen die Seniorin mangels der Glaubwürdigkeit der "Beamten" jedoch vehement verweigerte. Kurz bevor die falschen Polizisten erfolglos flüchteten, schlug einer der Täter der 90-Jährigen ins Gesicht. Die Frau blieb dabei unverletzt.

b. In Winterhude wurde ebenfalls eine Seniorin vor ihrer Wohnungstür angesprochen. Ein etwa 45 bis 50 Jahre alter, circa 165 cm großer Mann hatte suggeriert Polizeibeamter zu sein und der 91-Jährigen mitgeteilt, dass er nach der Festnahme eines Diebes ihre Wohnung überprüfen müsse. Der dunkel gekleidete Mann mit kräftiger Figur, rundlichem Gesicht, fast Glatze mit blondem, kurzem Resthaar wurde hereingelassen und durch die Wohnung geführt. Unbemerkt von der 91-Jährigen war offenbar ein zweiter dunkel gekleideter Mann mit schlanker Figur in die Wohnung gelangt. Diesen Täter bemerkte die Frau erst, als dieser zusammen mit dem anderen die Wohnung verließ. Nachdem die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet waren, stellte die Geschädigte das Fehlen von Bargeld und einer EC-Karte fest.

c. Eine 61-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses wurde in Barmbek-Nord Opfer eines falschen Handwerkers. Der Mann, der vorgab, im Auftrag der Verwaltung den Wasserdruck in der Wohnung prüfen zu müssen und stattdessen von der abgelenkten Frau unbemerkt Bargeld entwendete, wird wie folgt beschrieben:

- etwa 40 Jahre - 170-180 cm - "südländisches" Erscheinungsbild - kräftige Figur - Dreitagebart

bekleidet mit

- blauer Jacke mit Fellkragen - Jeans - medizinischer Maske

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den jeweiligen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Fachdienststelle für Trickbetrug und Trickdiebstahl (LKA 431).

