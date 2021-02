POL-HH: 210216-1. Ein Toter durch Wohnungsbrand in Hamburg-Billstedt

Polizei Hamburg

Ein Toter durch Wohnungsbrand in Hamburg-Billstedt

Zeit: 15.02.2021, 01:34 Uhr; Ort: Hamburg-Billstedt, Dannerallee

Nach einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus am frühen Montagmorgen ist ein 73-jähriger Bewohner verstorben. Das zuständige Landeskriminalamt (LKA) 45 führt die Ermittlungen.

Der 73-jährige Mann alarmierte die Rettungskräfte der Feuerwehr, da es in seiner Wohnung brannte, er sich selbst jedoch nicht helfen konnte. Die kurze Zeit später eintreffenden Helfer fanden den Mann in seinem Bett liegend mit lebensgefährlichen Brandverletzungen auf und brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Der 73-Jährige erlag dort später seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden oder eine technische Brandursache. Es wird hier insbesondere geprüft, ob das Feuer durch Unachtsamkeit beim Rauchen selbst verursacht wurde.

Weitere Bewohner aus dem Haus wurden nicht verletzt, anliegende Wohnungen wurden durch das Feuer nicht beschädigt.

Die Ermittlungen dauern an.

