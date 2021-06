Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Messer bedroht

Lahr (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung endete in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein Polizeieinsatz in der Rainer-Haungs-Straße. Nach einem Notruf gegen 1:25 Uhr waren Beamten des Polizeireviers Lahr und der Polizeihundeführer zu der Unterkunft geeilt. Ein erheblich alkoholisierter 29-Jähriger soll dabei einen weiteren Mitbewohner mit einem Haushaltsmesser bedroht haben. In der Folge konnte die Beamten den mit rund zwei Promille alkoholisierten Tatverdächtigen widerstandlos vor dem Gebäude in Gewahrsam nehmen.

/rs

