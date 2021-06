Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ehrliche Finder

Baden-Baden (ots)

Offenbar gedankenverloren hatte eine Frau am Mittwoch in der Innenstadt Geldbeutel und Smartphone auf ihr Autodach gelegt und im Anschluss die Fahrt angetreten. Beide Gegenstände wurden von unterschiedlichen, ehrlichen Findern entdeckt und bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden abgegeben. Die Besitzerin konnte die Wertsachen am Donnerstagmorgen freudig in Empfang nehmen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell