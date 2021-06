Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Rettungshubschrauber im Einsatz

Sasbachwalden (ots)

Der Sturz einer Fahrradfahrerin führte am Donnerstagnachmittag zu schweren Verletzungen der Frau und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Die 48-Jährige war gegen 16:40 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Zufahrtstraße Brandmatt in Richtung Schönbüchstraße talwärts unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Zur Behandlung wurde sie in die Klinik nach Offenburg gebracht. /ma

