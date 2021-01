Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sachschäden in Lünten: Ermittlungen grenzen Fahrzeugtyp ein

Vreden (ots)

In den vergangenen Tagen hat, wie berichtet, ein unbekannter Fahrzeugführer in Vreden-Lünten mehrere Hinweisschilder angefahren. Dazu liegen nun weitere Erkenntnisse vor: Durch das Verkehrskommissariat Ahaus wurden hinsichtlich der Beschädigungen im Bereich einer Gärtnerei und der K 52 in Vreden/Lünten Ermittlungen aufgenommen. Es konnte eine weitere Unfallstelle festgestellt werden: die Beschädigung eines Vorfahrtsschildes auf der K 52. An einer der Unfallstellen wurden Glassplitter einer zerborstenen Scheibe aufgefunden sowie eine Fenstergummidichtung. Nachforschungen ergaben, dass bei dem Zusammenstoß mit dem Hinweisschild die linke Fahrertür des Traktors zersplitterte. Möglicherweise zog sich der Fahrer dabei leichte Schnittverletzungen zu. Anhand der Größe der Fahrertür könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen mittelschweren Traktor ab Baujahr 2000 mit bis zu 80 PS handeln. Die Unfälle ereigneten sich in der Nacht von Freitag, 15.01., auf Samstag, 16.01., gegen 00.00 Uhr. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

