Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Groß-Reken - Kollision mit umgestürztem Baum

Viele Gefahrenstellen

Kreis Borken/Reken (ots)

Gegen die Krone eines vom Sturm entwurzelten Baums ist am Donnerstag eine Autofahrerin in Groß-Reken gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 06.40 Uhr auf der Velener Straße in einem Abschnitt, der durch Waldgebiet führt. Die 20-jährige Fahrerin aus Reken erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Gefahrenstellen ergaben sich aus dem Wettergeschehen auch an anderen Stellen im Kreis Borken. Polizei und Feuerwehr mussten sich an vielen Punkten darum kümmern, dass Fahrbahnen von umgestürzten Bäumen geräumt wurden. Darüber hinaus gab es auch einige Fälle, in denen der kräftige Wind dafür gesorgt hatte, dass Bauzäune umgefallen waren. In Ahaus hatte der Sturm einen Anhänger auf die Heeker Straße geschoben.

