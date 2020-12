Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Zeugensuche - Verkehrsunfallflucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 18.12.2020 zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr kam es in Wittlingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer VW, welcher am Rathausplatz geparkt war, wurde vermutlich durch einen anderen PKW auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Der Verkehrsdienst, Weil am Rhein, Tel. 07621-98000 sucht Zeugen.

