Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Bei Ausweichmanöver gestürzt

Südlohn (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Südlohn einen beteiligten Autofahrer. Das Geschehen hatte sich gegen 12.05 Uhr auf der Kirchstraße abgespielt: Ein 17 Jahre alter Südlohner hatte diese in Richtung Bahnhofstraße befahren. An der Einmündung der Straße Nordwall sei ein Auto von links aus dem untergeordneten verkehrsberuhigten Bereich zügig in die Einmündung eingefahren, gab der Jugendliche an. Um eine Kollision zu vermeiden, habe er ausweichen müssen und sei dabei gestürzt. Der Südlohner zog sich leichte Verletzungen zu. Das Auto, ein schwarzer Kleinwagen mit BOR-Kennzeichen, habe sich entfernt. Die Polizei bittet den beteiligten Fahrer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

