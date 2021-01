Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Eine Leichtverletzte und hoher Schaden

Rhede (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat sich eine Autofahrerin am Mittwoch in Rhede leichte Verletzungen zugezogen. Dazu war es gegen 13.20 Uhr auf dem Dännendiek gekommen: Die Rhederin hatte diesen in Richtung Südstraße befahren und kurz vor der Einmündung zum Krommerter Weg verkehrsbedingt gehalten. Ein 38-jähriger Autofahrer hinter ihr bemerkte das zu spät: Der Borkener prallte mit seinem Wagen auf. Die Verletzte wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen; an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro.

