Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Außenwand beschmiert

Bocholt (ots)

Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte die Fassade eines Firmengebäudes in Borken verunstaltet. Zu der Schmiererei auf der Außenwand kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 19.00 Uhr, das betroffene Gebäude liegt an der Schaffeldstraße. Der Täter richtete einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

