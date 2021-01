Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Sturz leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 57-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg an der Blücherstraße aus Richtung "Unter den Eichen" kommend befahren. Weil in Höhe des Friedhofs eine Baustelle eingerichtet worden ist, musste die Bocholterin vom Radweg auf die Straße wechseln. Hinter dem abgesperrten Wegstück wollte sie zurück auf den Radweg fahren. Dabei geriet die Frau mit ihrem Rad so unglücklich an den Bordstein, dass sie zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

