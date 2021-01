Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Nachtrag zu: "Lenkräder und Navis aus BMW ausgebaut"

Weitere Tatorte

Schöppingen (ots)

Zugeschlagen haben die Unbekannten neben den bereits gemeldeten auch an zwei weiteren Orten. Aus einem an der Lerchenstraße geparkten BMW der 5er-Reihe bauten die Einbrecher ein Bedienpanel aus der Mittelkonsole aus. Hier liegt der Verdacht nahe, dass die Täter die Funkwellen des Keyless-Go-Systems nutzten, um in das Fahrzeug zu gelangen. Die Scheibe schlugen die Diebe an einem am Kalkofen stehenden BMW X1 ein. Aus dem Inneren bauten sie das Lenkrad aus. Diese Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 12.25 Uhr. Der zuvor genannte Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 06.15 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Link zur Pressemeldung vom Vortag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4817213

