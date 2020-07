Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Einbruch in Garage festgenommen

Ludwigshafen-Maudach (ots)

Ein Anwohner der Kalmusstraße in Ludwigshafen stellte am Sonntag, 26.07.2020, gegen 05:00 Uhr fest, dass gerade in seine Garage eingebrochen wurde. Der Zeuge konnte den Einbrecher noch beobachten bevor dieser flüchtete. Durch die verständigte Polizei konnte der Einbrecher kurze Zeit später im Nahbereich festgenommen werden. Da der 25-jährige Ludwigshafener augenscheinlich alkoholisiert war, wurde diesem nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Einbruch nichts entwendet.

