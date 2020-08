Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Am Montag (03.08.), gegen 17:10 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kasseler Straße in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw geriet der unbekannte Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn, wo sich ein weißer Renault Trafic befand, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Aufgrund der beengten Situation konnte der Fahrer dem Unbekannten nicht mehr ausweichen und es kam zur Berührung beider Fahrzeuge. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Derr entstandene Schaden beträgt circa 60 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Telefon 06623-937-0.

