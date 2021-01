Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu "Außenwand beschmiert"

Bocholt (ots)

In die genannte Meldung vom heutigen Tage hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Das Geschehen hat sich in Bocholt abgespielt und nicht, wie irrtümlich berichtet, in Borken. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4818036

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell