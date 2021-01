Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Seehaus

53909 Zülpich (ots)

Mehrere Kleinwerkzeuge sowie eine Arbeitsmaschine entwendeten Diebe in der Nacht zu Dienstag bei einem Einbruch in das Seehaus des Zülpicher Sees. Ein Angestellter hatte am Dienstagmorgen (7 Uhr) bei Arbeitsbeginn mehrere aufgebrochene Türen im rückwärtigen Bereich des Hauses erkannt. Da bereits letzte Woche ein Einbruch in ähnlicher Art und Weise stattgefunden hatte, informierte er umgehend die Polizei.

