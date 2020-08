Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich/Böblingen: Seniorin unsicher unterwegs; Holzgerlingen: Blitzeranhänger beschädigt, Haustür eingeschlagen; Sindelfingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg

Schönaich/Böblingen: Seniorin unsicher unterwegs - Führerschein sichergestellt

Zeugen alarmierten am Sonntag gegen 20.30 Uhr die Polizei, nachdem ihnen in Schönaich ein Peugeot aufgefallen war, der Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenspur geriet. Die Zeugen, die sich hinter dem Peugeot befanden, verfolgten das Fahrzeug durch die Steinenbronner Straße, die Große Gasse in die Wettgasse und die Böblinger Straße. Von dort aus fuhr die 87 Jahre alte Seniorin, die am Steuer des PKW saß, in die Schönaicher Straße in Böblingen. Auf dieser Strecke kam sie teilweise von der Fahrbahn auf den Gehweg ab und wiederum auf die Gegenspur. Darüber hinaus kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden laut den Zeugen nicht gefährdet. Im Bereich der Straße "Im Zimmerschlag" konnte die Frau von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die 87-Jährige machte auf die Beamten einen desorientierten Eindruck und konnte den Anweisungen der Polizisten nur bedingt Folge leisten. Des Weiteren scheint das Gehör der Frau beeinträchtigt zu sein. Da sie körperlich und geistig nicht in der Lage zu sein schien, ein Fahrzeug sicher zu führen, stellten die Beamten des Polizeireviers Böblingen den Führerschein der Frau sicher. Ein Taxi brachte sie anschließend nachhause. Sie muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Holzgerlingen: Blitzeranhänger beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag 22.00 Uhr und Sonntag 07.15 Uhr einen an der Bundesstraße 464 im Bereich der Einmündung zum Industriegebiet Buch auf Holzgerlinger Gemarkung aufgestellten Enforcement Trailer (mobile Geschwindigkeitsmessanlage) mit Graffiti besprüht und versucht eine Scheibe zu beschädigen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Täterhinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, entgegen.

Holzgerlingen: Haustür eingeschlagen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.55 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Haustür eines Einfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Holzgerlingen ein. Der Unbekannte nutzte einen vor dem Haus zu Dekorationszwecken liegenden Holzklotz und flüchtete anschließend. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Eine noch in der Nacht durchgeführte polizeiliche Fahndung blieb ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Bereits am vergangenen Mittwoch, 19.08.2020, hat sich gegen 20.55 Uhr ein Vorfall in Maichingen auf dem Parkplatz der Turn- und Festhalle in der Weilderstädter Straße ereignet, bei dem ein 19-Jähriger verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der junge Mann auf das Fahrzeugdach seines Mercedes und stürzte von dort aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

