Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Berauscht, ohne Führerschein und ohne Fahrzeugzulassung; Herrenberg: Einbrecher bei Tatausführung gestört

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Ramtel: Berauscht, ohne Führerschein und ohne Fahrzeugzulassung

Ein 45-jähriger Ford-Fahrer zog am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, die Aufmerksamkeit eines Zeugen sowie der Polizei auf sich, nachdem er mit aufheulendem Motor und in verkehrsunsicherer Fahrweise zunächst von Warmbronn in Richtung Leonberg fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Ford dabei beobachten, wie er auf das Gelände einer Tankstelle in der Leonberger Glemseckstraße einbog. Die Polizei versperrte ihm den Weg, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Einen kurzzeitigen Fluchtversuch beendete der Ford-Fahrer nach lautstarker verbaler Aufforderung durch einen Polizeibeamten. Dieser stellte dann die vermutlichen Gründe seines Verhaltens fest. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, dafür stand er jedoch vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel. Außerdem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zulassungsrechtlicher Verstöße verantworten müssen.

Herrenberg: Einbrecher bei Tatausführung gestört

Ein 53-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße in Herrenberg wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Er erkannte auf seinem Balkon zwei Personen, die gerade dabei waren seine Balkontür aufzubrechen. Er verständigte sofort die Polizei. Die Einbrecher flüchteten daraufhin. Es soll sich um zwei männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild, beide etwa 20 Jahre alt, gehandelt haben. Eine weitere Person stand möglicherweise "Schmiere" im Einmündungsbereich der Käthe-Kollwitz-Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Eine noch in der Nacht eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

