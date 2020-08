Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1693/L1141, Gemarkung Sachsenheim: Fahrer flüchtet zu Fuß nach Verkehrsunfall und lässt leichtverletzten Beifahrer zurück

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, befuhr der 28-jährige Lenker eines Renault die Kreisstraße 1639 aus Oberriexingen kommend in Fahrtrichtung Großsachsenheim. An der Einmündung zur Landesstraße 1141 bemerkte er mutmaßlich ein verkehrsbedingt haltendes Motorrad zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wich er aus und überfuhr in der Folge dieses Manövers eine Verkehrsinsel und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Hierbei verletzte sich der Beifahrer des Renault leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug, der Verkehrsinsel und der angrenzenden Flur entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Renault flüchtete im Anschluss an den Unfall zu Fuß und konnte trotz eingeleiteter Fahndung im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Am Unfallort waren eine Rettungswagenbesatzung sowie zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt.

