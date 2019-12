Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Ohne Licht angefahren

In der Dunkelheit hat am Dienstag in Warthausen ein Autofahrer einen Radler übersehen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Radler gegen 7 Uhr durch die Bruckenwiesen in Richtung Schemmerhofen. Ein Rücklicht hatte er nicht am Rad. Außerdem fuhr er in der Straßenmitte. Ein Autofahrer übersah den dunklen Radler. Er rammte das Hinterrad, worauf der 18-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus.

Die Polizei mahnt, immer vor Beginn der Fahrt zu schauen, ob am Fahrzeug alles in Ordnung ist. Auch am Fahrrad. Im Dunkeln ist Licht am Fahrzeug vorgeschrieben. Nicht ohne Grund. Damit alle sicher nach Hause kommen.

