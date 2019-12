Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher müssen flüchten

Vor einer Putzkolonne mussten am frühen Mittwoch in Geislingen Unbekannte flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr wollte sich die Putzkolonne in einem Haus in der Moltkestraße an die Arbeit machen. Als die Reiniger die Tür öffneten, hörten sie Stimmen und sahen zwei Personen. Die seien anschließend geflüchtet, vermutet die Polizei. Zuvor, so die bisherigen Ermittlungen, hatten die Unbekannten offenbar ein Fenster des Hauses eingeschlagen. Ob die Einbrecher überhaupt etwas erbeutet haben, steht bislang nicht fest. Die Verantwortlichen müssen sich erst einen Überblick verschaffen. Die Polizei in Geislingen (Tel. 07331/93270) ermittelt jetzt, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Geislingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++2310579

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell