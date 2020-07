Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelecfahrer schwer verletzt

Kempen - St. Hubert (ots)

Am heutigen 14.07.20 um 17:20 Uhr befuhr ein 80jähriger St. Huberter mit seinem Pedelec die Kempener Landstraße (K15) aus Kempen kommend in Richtung St. Hubert. In Höhe der Bahnstraße überquert er, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Kempener Landstraße und stößt mit einem in gleicher Richtung fahrenden 58jährigen Kerkener PKW Fahrer zusammen. Der Pedelecfahrer wurde schwer verletzt den Helios-Kliniken in Krefeld zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell