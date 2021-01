Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Einsatzserie für die Feuerwehr Herdecke am Montag. Die Einsatzkräfte mussten bis Mittag zu vier Einsätzen ausrücken.

Herdecke

Ein First Responder Einsatz wurde um 8:48 Uhr aus dem Ortsteil Ahlenberg gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgten einen Patienten mit einem internistischen Notfall. Danach wurde der Mann mit überörtlichen Rettungsmitteln in ein Krankenhaus transportiert.

Ein LKW-Gespann hatte sich um 10:06 Uhr in der Straße Weg zur Schanze den Tank aufgerissen. Aus den beiden, defekten Tanks trat massiv Diesel Kraftstoff aus und lief auf die Straße. Der Fahrer hatte zuvor aus unbekannten Gründen das Geländer der Eisenbahnbrücke gestreift und den Tank beschädigt. Dies bemerkte er auch. Damit der Kraftstoff nicht unkontrolliert auf die Bahngleise und den Steilhang lief, fuhr er kurzerhand einige Meter weiter in das Wohngebiet. Die eintreffende Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle und verhinderte die Ausbreitung auf die Umwelt. Der Diesel lief in Richtung mehrerer Abwasserkanäle. Die beiden Tanks waren so massiv beschädigt, dass weiterer Kraftstoff auf die Straße lief. Hier wurden durch die Feuerwehr Eimer und eine Aufwangwanne positioniert, so dass der Kraftstoff dort hineinlaufen konnte. Der Tank wurde durch die Feuerwehr so bearbeitet, dass kein weiterer Diesel mehr austreten konnte. Eine Kraftstoffleitung wurde abgeschiebert. Weiterhin wurde der Brandschutz mit drei unabhängigen Löschmitteln sichergestellt. Die Polizei erschien zur Unfallaufnahme an der Einsatzstelle. Eine Kehrmaschine nahm das Bindemittel wieder auf. Nach 90 Minuten war der Einsatz für den Umweltschutzzug beendet.

Weiter ging es um 11:24 Uhr mit einer Tierrettung (siehe separate Meldung) bevor um 12:17 Uhr eine Brandnachschau in einer Wohnung des Oberen Nackenweges durchgeführt wurde. Hier hatte es in der Elektroverteilung gebrannt. Die Feuerwehr kontrollierte hier mit einer Wärmebildkamera nach. Hier war ein Tanklöschfahrzeug 30 Minuten im Einsatz.

Bildquelle: Feuerwehr Herdecke.

