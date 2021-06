Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Angriff auf Rettungskräfte in Gewahrsam

Baden-Baden (ots)

Nach anfänglichen Streitigkeiten und dem anschließenden tätlichen Angriff und Bedrohungen gegen Rettungskräfte, musste am Donnerstagabend eine Frau in in Gewahrsam genommen werden. Gegen 19:50 Uhr kam es auf dem Anwesen der Frau zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit deren Lebensgefährten, in dessen Verlauf die Endvierzigerin stürzte und sich verletzte. Als die Frau im Anschluss durch die Besatzung eines Rettungswagens in eine Klinik gebracht werden sollte, griff die Frau nach derzeitigen Stand der Ermittlungen den Rettungsdienstmitarbeiter an, schlug diesen ins Gesicht und bedrohte ihn. Weil sie dabei offenbar auch veruschte aus dem fahrenden Rettungsfahrzeug zu gelangen, musste sie festgehalten und durch die Polizei zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Die alkoholisierte Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

/rs

