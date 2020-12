Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falscher Fünfziger

Bückeburg (ots)

(ma)

Mit einem nachweislich gefälschten 50-Euro-Geldschein hat am Dienstag gg. 17.00 Uhr ein Kunde seine Dönertasche in einem Schnellimbiss an der Obertorstaße in Bückeburg bezahlt.

Die Banknote war offensichtlich so schlecht gefälscht, dass der Geldschein vor dem Ablegen in die Kasse von einem Angestellten als Fälschung erkannt wurde.

Nach dem Erhalt des Wechselgeldes ist der Kunde trotz Hinterherrufen und einer kurzen Verfolgung eines Auslieferungsfahrers des Imbisses in die Wallstraße gelaufen und verschwunden.

Personenbeschreibung: Alter 20 bis 30 Jahre, Körpergröße ca. 170 cm

Bekleidung: Schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze über dem Kopf, Schwarze Hose

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt das Polizeikommissariat Bückeburg, Tel.: 05722-95930, entgegen.

