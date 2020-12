Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Großkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche

NienburgNienburg (ots)

(BER)Am Montag, 30.11.2020, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg eine Großkontrolle "Im Meerbachbogen" durch. Die Kontrolle erfolgte im Rahmen der in dieser Woche stattfindenden Verkehrssicherheitswoche in der Kreisstadt. Um eine Durchmischung einzelner Dienstzweige zu vermeiden, kontrollierten die Mitarbeiter des Einsatz- und Streifendienstes, der Verfügungseinheit, der Fahndungsgruppe an zwei festen sowie mit einer mobilen Kontrolle. Die Beamtinnen und Beamte überprüften insgesamt 109 Fahrzeugführerinnen und -führer. Bei vier Drogentests wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz notiert. Eine Alkoholbeeinflussung im Bereich einer Ordnungswidrigkeit sowie 13 weitere Verstöße gegen verschiedene Gesetzesvorschriften werden durch Ordnungswidrigkeitenanzeigen weiterverfolgt oder konnten durch Zahlung eines Verwarngeldes abgeschlossen werden. Die Verkehrssicherheitswoche mit weiteren Schwerpunktkontrollen zum Thema "Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr" wird noch bis zum Wochenende fortgesetzt.

