Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Jugendlicher nach Körperverletzung gesucht

DissenDissen (ots)

Die Polizei in Dissen ermittelt derzeit wegen einer Körperverletzung, die sich am Dienstagnachmittag vergangener Woche auf dem Gelände der Gesamtschule an der Bergstraße ereignete. Dort gerieten gegen 14.30 Uhr in der Nähe einer Kletterwand ein unbekannter Jugendlicher und ein 12-jähriges Mädchen zunächst verbal und dann auch körperlich aneinander. Hierbei wurden sowohl der Junge als auch das Mädchen leicht verletzt. Nach Angaben der 12-Jährigen wurde der etwa 14 bis 15 Jahre alte Jugendliche unmttelbar nach der Ausweiandersetzung vermutlich von seinen Eltern vom Schulgelände abgeholt. Der Junge war etwa 1,75m groß, hatte eine Dauerwelle mit "Boxer-Haarschnitt" (Sidecut auf beiden Seiten und oben längere Haare). Zudem hatte er ein großes Muttermal auf der rechten Wange. Bekleidet war der Jugendliche mit einem blauen Pullover, der auf der rechten Brust einen Kreis mit einem Mann und Pferdemotiv aufwies, einer löchrigen schwarzen Jeanshose sowie grünen Sportschuhen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 05421/921390 entgegen.

