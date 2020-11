Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

WallenhorstWallenhorst (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Hansastraße/Penter Straße wurden am Sonntagnachmittag drei Personen leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 47.000 Euro. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem VW gegen 14.25 Uhr die Hansastraße und wollte nach links in die Penter Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW eines 24-Jährigen und prallte frontal mit diesem zusammen. Rettungswagen brachten den 23-Jährigen, seine 24 Jahre alte Beifahrerin und den 24 Jahre alten Autofahrer in ein Krankenhaus. Die beiden total beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.

