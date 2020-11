Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Friedhofsparkplatz gesucht

BramscheBramsche (ots)

Auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Lindenstraße ereignete sich am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht. Die Eigentümerin eines schwarzen Citroen C3 stellte ihr Auto gegen 15.30 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz (gegenüber eines Discounters) ab. Als sie nach ca. 10 Minuten zurückkehrte, musste sie am Heck ihres Kleinwagens einen Schaden feststellen, der möglicherweise von der Fahrerin eines hellgrauen Opel verursacht worden sein könnte. Der oder die Unbekannte entfernte sich jedoch, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 05461/915300 zu melden.

