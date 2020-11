Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Pkw am Bootshafen aufgebrochen

Bad EssenBad Essen (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, wurde ein schwarzer VW Passat am Bootshafen an der Straße Falkenburg aufgebrochen. Die Beifahrerscheibe wurde eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchwühlt, entwendet wurde nichts. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell