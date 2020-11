Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einbruch in Fahrradladen

Hagen aTWHagen aTW (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen wurde ein Fahrradladen an der Natruper Straße das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten ein sog. "Fatbike" der Firma Bottecchia in schwarzer Farbe und ein orangenes E-Bike der Marke Fischer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 4.000 Euro. Wer Hinwiese zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168 ; 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell